25.07.2019, 14:05

Еврокомиссия призывает к ужесточению мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

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rus.delfi.ee
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raha
rahaFoto: Andres Putting

Вчера Европейская комиссия обнародовала извещение и четыре отчета, которые призваны помочь учреждениям Европы и стран-участниц более эффективно бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.

Четвертой и пятой директивой против отмывания денег комиссия Юнкера установила жесткие нормы и усилила роль европейского банковского надзора. В представленных отчетах подчеркивается необходимость внедрить эти директивы в полном объеме и отмечается наличие структурных недочетов при применении норм по борьбе с отмываем денег и финансированием терроризма.

”Мы должны лишить преступников и террористов всякой возможности злоупотреблять нашей финансовой системой и угрожать безопасности европейцев. Имеется рад очень конкретных поправок, которые можно быстро внедрить в жизнь. Комиссия продолжит поддерживать страны-участницы, работаю при этом над разрешением оставшихся структурных проблем”, — сказал первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

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”Для сохранения целостности финансовой системы Европы и снижения рисков, угрожающих финансовой стабильности, необходимо наличие общей концепции по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Обнародованный сегодня (вчера — прим.ред.) аналз такое подтверждает, что не все банки стран-участниц в одинаковой степени применяют наши жесткие нормы по борьбе с отмыванием средств. Это указывает на структурную проблему, которая ограничивает способность союза противостоять использованию финансовых систем в незаконных целях. Этой проблемой необходимо заниматься. Ее нужно решить как можно скорее”, отметил в свою очередь вице-президент комиссии Валдис Домбровскис, отвечающий за евро и социальный диалог.

Комиссар по правовым и потребительским вопросам и гендерному равноправию Вера Йоурова добавила: ”У нас существуют жесткие нормы, направленные на борьбу с отмыванием денег на уровне ЕС, но нам нужно сделать так, чтобы страны-участницы их применяли. Мы не хотим, чтобы у ЕС были бы слабые места, которые преступники могут использовать в своих целях. Скандалы последнего времени показали, что странам-участницам следует относиться к данному вопросу со всей серьезностью”.

Согласно анализу рисков, соответствующие ведомства хоть и внедрили ряд рекомендаций из прошлого анализа риска, некоторые горизонтальные уязвимости остаются. Прежде всего, они касаются анонимной продукции, трудностей в установлении действительного выгодополучателя и новых видов продукции, например, виртуального имущества. Комиссия призывает страны-участницы внедрить четвертую директиву в полном обьеме и придерживаться указанных в данном отчете рекомендаций.

Комиссия проанализировала последние десять случаев отмывания денег в европейских банках и пришла к выводу, что в некоторых случаях банки полностью игнорировали требования по борьбе с отмыванием денег. У них отсутствовали внутренние механизмы по предотвращению отмывания и они не применяли соответствующую политику в своих коммерческих моделях с высокой степенью риска.

Наблюдались и проблемы с надзором со стороны государственных ведомств. В частности, учреждения по надзору слишком доверяли местному своду правил по борьбе с отмыванием, что снижало эффективность на общеевропейском уровне. Неравномерное распределение ответственности снижало эффективность совместной работы учреждений и ведомств.

Отмечается, что внедрению европейских норм препятствует разобщенность как по части регуляции, так и по части надзора, а также разница в задачах, полномочиях и средствах учреждений общественного сектора. Несмотря на ряд мер, принятых банками и органами надзора, сделать предстоит еще очень много (например, унифицировать и усилить надзор на международном уровне).

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Также необходимо усилить сотрудничество между бюро по отмыванию денег, сделать процесс обмена информацией более доступным, в том числе на уровне инфотехнологий, расширить область использования платформы европейских бюро по борьбе с отмыванием средств (FIU.net').
По мнению комиссии, следует также объединить центральные регистры банковских счетов в единую общеевропейскую платформу. Для этого необходимо принять ряд мер на законодательном уровне. Перед этим нужно проконсультироваться с правительствами стран-участниц и соответствующими инстанциями.

Комиссия намерена внимательно следить за тем, как страны-участницы внедряют требования.

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