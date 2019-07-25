Еврокомиссия призывает к ужесточению мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Комиссар по правовым и потребительским вопросам и гендерному равноправию Вера Йоурова добавила: ”У нас существуют жесткие нормы, направленные на борьбу с отмыванием денег на уровне ЕС, но нам нужно сделать так, чтобы страны-участницы их применяли. Мы не хотим, чтобы у ЕС были бы слабые места, которые преступники могут использовать в своих целях. Скандалы последнего времени показали, что странам-участницам следует относиться к данному вопросу со всей серьезностью”.

Согласно анализу рисков, соответствующие ведомства хоть и внедрили ряд рекомендаций из прошлого анализа риска, некоторые горизонтальные уязвимости остаются. Прежде всего, они касаются анонимной продукции, трудностей в установлении действительного выгодополучателя и новых видов продукции, например, виртуального имущества. Комиссия призывает страны-участницы внедрить четвертую директиву в полном обьеме и придерживаться указанных в данном отчете рекомендаций.

Комиссия проанализировала последние десять случаев отмывания денег в европейских банках и пришла к выводу, что в некоторых случаях банки полностью игнорировали требования по борьбе с отмыванием денег. У них отсутствовали внутренние механизмы по предотвращению отмывания и они не применяли соответствующую политику в своих коммерческих моделях с высокой степенью риска.

Наблюдались и проблемы с надзором со стороны государственных ведомств. В частности, учреждения по надзору слишком доверяли местному своду правил по борьбе с отмыванием, что снижало эффективность на общеевропейском уровне. Неравномерное распределение ответственности снижало эффективность совместной работы учреждений и ведомств.

Отмечается, что внедрению европейских норм препятствует разобщенность как по части регуляции, так и по части надзора, а также разница в задачах, полномочиях и средствах учреждений общественного сектора. Несмотря на ряд мер, принятых банками и органами надзора, сделать предстоит еще очень много (например, унифицировать и усилить надзор на международном уровне).

Также необходимо усилить сотрудничество между бюро по отмыванию денег, сделать процесс обмена информацией более доступным, в том числе на уровне инфотехнологий, расширить область использования платформы европейских бюро по борьбе с отмыванием средств (FIU.net').

По мнению комиссии, следует также объединить центральные регистры банковских счетов в единую общеевропейскую платформу. Для этого необходимо принять ряд мер на законодательном уровне. Перед этим нужно проконсультироваться с правительствами стран-участниц и соответствующими инстанциями.

Комиссия намерена внимательно следить за тем, как страны-участницы внедряют требования.