Еврокомиссия призывает готовиться к выходу Великобритании из ЕС без соглашения

Учитывая неуверенность, которая по-прежнему царит в отношении ратификации договора о выходе, и общую внутриполитическую ситуацию в стране, возможно, хотя нежелательно, что 1 ноября 2019 года реализуется сценарий без соглашения.

Учитывая это, Еврокомиссия опубликовала в среду детальный контрольный лист, чтобы помочь торгующим с Великобританией предпринимателям сделать последние приготовления. Для того, чтобы минимизировать нарушения торговых потоков, все участники цепей поставки Великобритании, вне зависимости от своего местоположения, должны быть в курсе своих обязанностей и формальностей в сфере трансграничной торговли. Контрольный лист опирается на прежние извещения и 100 отправленных связанным группам сообщений, которые охватывают всевозможные сферы.

Вдобавок к этому комиссия сделала Европарламенту и Совету Европы предложение сделать необходимые адаптации, чтобы в случае сценария без соглашения изменить срок действия мер чрезвычайного положения ЕС, применяемых в сфере транспорта. Комиссия также предложила использовать и в 2020 году действующие в 2019 году меры чрезвычайного положения, которые рассматривают сектор рыбного хозяйства и возможное участие Великобритании в бюджете ЕС 2020 года. Эти меры необходимы, учитывая решение продлить установленный в статье 50 срок до 31 октября 2019 года.