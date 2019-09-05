05.09.2019, 15:15

Еврокомиссия призывает готовиться к выходу Великобритании из ЕС без соглашения


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Foto: Ilmar Saabas

Еврокомиссия представила в среду, 4 сентября, когда до выхода Великобритании из Евросоюза 31 октября 2019 года оставалось восемь недель, свое шестое извещение о готовности к Brexit без соглашения, в котором повторяют призыв всем 27 связанным группам ЕС готовиться к сценарию без соглашения.

Учитывая неуверенность, которая по-прежнему царит в отношении ратификации договора о выходе, и общую внутриполитическую ситуацию в стране, возможно, хотя нежелательно, что 1 ноября 2019 года реализуется сценарий без соглашения.

Учитывая это, Еврокомиссия опубликовала в среду детальный контрольный лист, чтобы помочь торгующим с Великобританией предпринимателям сделать последние приготовления. Для того, чтобы минимизировать нарушения торговых потоков, все участники цепей поставки Великобритании, вне зависимости от своего местоположения, должны быть в курсе своих обязанностей и формальностей в сфере трансграничной торговли. Контрольный лист опирается на прежние извещения и 100 отправленных связанным группам сообщений, которые охватывают всевозможные сферы.

Вдобавок к этому комиссия сделала Европарламенту и Совету Европы предложение сделать необходимые адаптации, чтобы в случае сценария без соглашения изменить срок действия мер чрезвычайного положения ЕС, применяемых в сфере транспорта. Комиссия также предложила использовать и в 2020 году действующие в 2019 году меры чрезвычайного положения, которые рассматривают сектор рыбного хозяйства и возможное участие Великобритании в бюджете ЕС 2020 года. Эти меры необходимы, учитывая решение продлить установленный в статье 50 срок до 31 октября 2019 года.

Наконец, комиссия предложила обеспечить через Фонд солидарности Евросоюза и Европейский фонд адаптации к глобализации поддержку предпринимателям, работникам и странам-членам, на которых сценарий без соглашения повлияет больше всего. Европарламент и Совет Европы должны одобрить эти предложения.

Комиссия напоминает, что все связанные группы должны быть готовы ко всем сценариям. Поскольку сценарий без соглашения по-прежнему возможен, комиссия настоятельно рекомендует всем связанным группам использовать полученное благодаря продлению установленного в статье 50 срока дополнительное время и принять все необходимые меры, чтобы подготовиться к выходу Великобритании из ЕС.

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