Еврокомиссия предупреждает: Эстония рискует значительно отклониться от бюджетных правил. Что делать?

Еврокомиссия советует Эстонии найти решения для того, чтобы исправить нехватку навыков среди рабочей силы на рынке труда и способствовать инновациям. Для этого необходимо усилить систему образования и обучения, чтобы она лучше отвечала требованиям рынка труда.

Кром того, необходимо усилить систему социальной защиты и сделать социальные услуги более доступными. Тут очень важно лучше интегрировать социальные услуги в систему здравоохранения и сделать так, чтобы она была людям по карману.

В Эстонии все еще наблюдается большая разница в зарплатах по гендерному признаку. Для того, чтобы исправить ситуацию, кроме всего прочего ЕК советует увеличить прозрачность зарплат.

Что касается инвестиций, комиссия советует инвестировать в экологические виды транспорта и энергетические решения, которые учитывают региональные отличия и, кроме прочего, охватывают создание инфраструктуры, продвижение научных исследований и инноваций, а также увеличение эффективности ресурсов и энергии.

Эстония рискует значительно отклониться от бюджетных правил, обговоренных в пакте стабильности и роста. Для того, чтобы полностью придерживаться правил, Эстонии необходимо гарантировать, чтобы номинальный уровень роста первичных нетто-расходов правительственного сектора не превышал в 2020 году 4,1 %, что отвечает ежегодной структурной корректировке в 0,6 % от ВВП.

В свете недавних случаев отмывания денег через эстонские филиалы банков Эстония усилила структуру борьбы с отмыванием денег, но для нее необходимо гарантировать эффективное внедрение и надзор.