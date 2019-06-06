06.06.2019, 16:10

Еврокомиссия предупреждает: Эстония рискует значительно отклониться от бюджетных правил. Что делать?

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Foto: Ilmar Saabas

Еврокомиссия (ЕК) представила индивидуальные советы всем государствам-членам Евросоюза на 2019 год, в которых им даются экономические и политические указания на 12–18 месяцев. Какие риски есть у Эстонии?

Еврокомиссия советует Эстонии найти решения для того, чтобы исправить нехватку навыков среди рабочей силы на рынке труда и способствовать инновациям. Для этого необходимо усилить систему образования и обучения, чтобы она лучше отвечала требованиям рынка труда.

Кром того, необходимо усилить систему социальной защиты и сделать социальные услуги более доступными. Тут очень важно лучше интегрировать социальные услуги в систему здравоохранения и сделать так, чтобы она была людям по карману.

В Эстонии все еще наблюдается большая разница в зарплатах по гендерному признаку. Для того, чтобы исправить ситуацию, кроме всего прочего ЕК советует увеличить прозрачность зарплат.

Что касается инвестиций, комиссия советует инвестировать в экологические виды транспорта и энергетические решения, которые учитывают региональные отличия и, кроме прочего, охватывают создание инфраструктуры, продвижение научных исследований и инноваций, а также увеличение эффективности ресурсов и энергии.

Эстония рискует значительно отклониться от бюджетных правил, обговоренных в пакте стабильности и роста. Для того, чтобы полностью придерживаться правил, Эстонии необходимо гарантировать, чтобы номинальный уровень роста первичных нетто-расходов правительственного сектора не превышал в 2020 году 4,1 %, что отвечает ежегодной структурной корректировке в 0,6 % от ВВП.

В свете недавних случаев отмывания денег через эстонские филиалы банков Эстония усилила структуру борьбы с отмыванием денег, но для нее необходимо гарантировать эффективное внедрение и надзор.

В советах на 2019 год Еврокомиссия дает государствам-членам ЕС руководство, как адекватно реагировать на имеющиеся и новые экономические и социальные проблемы. Наблюдающееся во всем мире замедление экономики увеличивает необходимость внедрить в жизнь структурные реформы.

Государства-члены должны продвигать социальные подход, как предусматривает Европейский столп социальных прав. Страны ЕС должны пытаться достичь симметричного баланса во всей еврозоне и продолжать прилагать усилия для усиления единого рынка и укрепления Европейского экономического и денежного союза.

Продолжается корректировка макро-экономического дисбаланса, но необходимо внедрить дополнительные политические меры. Все страны ЕС нуждаются в дополнительных мерах по увеличение производительности, повышению инвестирования и продвижения потенциального экономического роста.

В феврале Еврокомиссия посчитала, что дисбаланс наблюдается в 13 странах, но Эстонии среди них не было. В трех из этих стран — Италии, Греции и Кипре — дисбаланс превышает допустимый уровень.

Еврокомиссия призывает Совет Европы подтвердить советы государствам-членам ЕС, а сами страны призывают внедрять советы полностью и вовремя. Комиссия продолжит сотрудничество, чтобы гарантировать их внедрение.

Министры ЕС должны обсудить советы до того, прежде чем главы правительств ЕС их утвердят. За этим государствам-членам следует воплотить в жизнь эти советы через свою экономическую и бюджетную политику.

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