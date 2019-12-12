Еврокомиссия представила "Зеленую стратегию" по климату и энергетике. Она потребует значительных инвестиций

В тексте также сообщается, что ЕК в ближайшие 100 дней представит первый "европейский закон о климате". "Чтобы воплотить в законодательство политические амбиции стать первым в мире климатически нейтральным континентом к 2050 году, Еврокомиссия представит в течение 100 дней первый "европейский закон о климате", — отмечается в документе. — Для достижения наших климатических и экологических целей Еврокомиссия также представит стратегию сохранения биоразнообразия на период до 2030 года, новую промышленную стратегию и план действий по циркулярной экономике. Немедленно начнется работа по повышению целевых показателей выбросов в Европе на период до 2030 года, что позволит наметить реалистичный путь к достижению цели 2050 года".
Еврокомиссия намерена в начале 2020 года представить план устойчивого инвестирования в этот проект. "По крайней мере 25% долгосрочного бюджета ЕС должно быть выделено на климатические действия, и Европейский инвестиционный банк, Европейский климатический банк окажут дополнительную поддержку", — пояснили в ЕК. Еврокомиссия подчеркивает, что будет использовать все доступные международные платформы и организации для продвижения своих целей во всем мире, так как климатические изменения являются глобальным вызовом. "G7, G20, международные конвенции и двусторонние отношения будут использоваться для того, чтобы убедить других активизировать свои усилия", — говорится в заявлении ЕК.
Следующим шагом должно стать одобрение Европарламентом и Евросоветом "Зеленой стратегии" ЕС, после чего проект будет запущен.
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