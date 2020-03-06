Еврокомиссия представила стратегию гендерного равноправия

Хотя ЕС является мировым лидером в области равноправия и в последние десятилетия сделал выдающиеся успехи, здесь по-прежнему встречается гендерное насилие и гендерные стереотипы: в ЕС каждая третья женщина пережила физическое и/или сексуальное насилие. Хотя среди выпускников вузов больше женщин, они зарабатывают в среднем на 16% меньше и только 8% исполнительных директоров крупнейших коммерческих объединений ЕС — женщины.

Для решения этой проблемы в стратегии гендерного равноправия (2020–2025) прописаны основные меры на следующие пять лет и взято обязательство гарантировать, что Еврокомиссия добавит перспективу равноправия во все политические сферы ЕС. В стратегии описывается, как комиссия выполнит обещание председателя фон дер Ляйен, что в Европе у всех, у кого одинаковые стремления, должны быть одинаковые возможности.

Под руководством еврокомиссара по вопросам равноправия Хелены Далли и при поддержке новоучрежденной рабочей группы комиссия интегрирует гендерную перспективу во все политические сферы и важнейшие инициативы ЕС, другими словами — гарантирует гендерный мейнстриминг. У влияющих сейчас на ЕС основных проблем, в том числе у климатических изменений и дигитального прорыва, есть и гендерное измерение. Цели стратегии гендерного равноправия будут учитываться по всему миру во всех мерах ЕС. Ими помогут увеличить авторитет женщин и бороться против гендерного насилия.

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