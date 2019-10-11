Еврокомиссия подала против Польши иск в Суд ЕС

3 апреля 2019 года комиссия инициировала производство о нарушении в связи с тем, что новый дисциплинарный кодекс ставит под сомнение юридическую независимость польских судей и не обеспечивает в достаточной степени судьям защиту от политического контроля, как этого требует Суд ЕС.

Новый закон разрешает инициировать в отношении судей дисциплинарные расследования и процессы и устанавливать санкции на основании содержания вынесенных этими судьями судебных решений. Это касается и их права, установленного в статье 267 договора о функционировании ЕС, ходатайствовать о предварительных решениях у Суда ЕС. Новый дисциплинарный порядок не обеспечивает независимости и непредвзятости дисциплинарной коллегии высшего суда, поскольку она стоит только только из судей, избранных консультативным советом по администрированию государственных судов, члены которого назначаются политическим решением парламента Польши (Сейма). Имеется и ряд других факторов, указывающих на недостатки нового порядка.

3 апреля 2019 года комиссия направила Польше докладную записку. После тщательного анализа полученного ответа комиссия пришла к выводу, что это правовые проблемы не решает, и сделала следующий шаг, направив 17 июля 2019 года обоснованное мнение. В ответе Польши вновь не было решения поднятой комиссией проблемы.

Исходя из этого, комиссия решила подать против Польши иск в Европейский суд и ходатайствовала об ускоренном производстве, поскольку под угрозой находится независимость судебной системы и решение нужно получить как можно быстрее.