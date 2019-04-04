Еврокомиссия намерена усилить контроль за исполнением принципов правового государства

Первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс сказал: ”Сейчас крайне важно, чтобы союз обеспечил исполнения принципов правового государства. Прежде всего, потому, что речь идет об основной ценности союза”.

В последние годы правовое государство в ЕС подвергается все большему давлению. Обеспокоенность высказывается как внутри стран-участниц, так и на международном уровне. Предельно ясно, что защите, укреплению и надзору за исполнением принципов правового государства нужно уделать больше внимания. Задачей обнародованного вчера сообщения является запуск данного процесса и определение возможных направлений.

Институты ЕС и все страны-участницы солидарно несут ответственность за защиту, укрепление и надзор за исполнением принципов правового государства. Комиссия при помощи различных средств, в том числе при помощи пакта о правовом государстве, производств по нарушениям, порядка о сотрудничестве и прочих мер, уже напоминала странам об их обязанности. На основании полученного при помощи этих мер опыта Еврокомиссия предлагает три основных шага, которые могли бы помочь укреплению правового государства в ЕС:

. Более интенсивное продвижение правового государства. В страна-участницах не очень хорошо осведомлены о требованиях правового государства и связанной с этим вопросом судебной практикой, поэтому по части информирования в этом вопросе следует приложить больше усилий.

. Раннее предотвращение нарушений. Несмотря на то, что основная ответственность за соблюдение принципов лежит на странах-участниках, ЕС может предложить существенную поддержку. Надлежащее сотрудничество и диалог помогли бы лучше понять ситуацию и посодействовали бы решению проблем на начальных стадиях.