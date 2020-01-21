21.01.2020, 14:10

Еврокомиссия начинает консультации на тему справедливой минимальной зарплаты в ЕС

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Еврокомиссия начинает консультации на тему справедливой минимальной зарплаты в ЕС
Foto: Sven Arbet

Еврокомиссия опубликовала предложения того, как социальная политика могла бы помочь решить текущие проблемы и использовать имеющиеся возможности, а также что нужно предпринять в в сферах рабочей занятости и социальных прав. ЕК также начинает первый этап консультаций на тему справедливой минимальной заработной платы для работников в ЕС.

Предложения Еврокомиссия направлены на то, чтобы воплотить в жизнь план развития социальных прав, утвержденный в ноябре 2017 года.

В 2020 году Еврокомиссия планирует сделать следующее:

  • обсуждение справедливой минимальной зарплаты работников,
  • стратегия гендерного равноправия и связывающие меры прозрачности,
  • обновленный план действий Европейских навыков,
  • обновленная гарантия для молодежи,
  • саммит по работе платформ,
  • зеленая книга на тему старения,
  • стратегия, касающаяся людей с инвалидностью,
  • отчет по демографии,
  • схема перестрахования Европейского рабочего страхования.


Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила желание, чтобы в Евросоюзе у каждого работника была справедливая минимальная заработная плата, которая позволила бы каждому вести достойную жизнь вне зависимости от места работы.

Теперь ЕК начинает первый этап консультаций на эту тему с социальными партнерами: предприятиями и профсоюзами. Еврокомиссия хочет узнать мнение социальных партнеров насчет того, нужны ли меры ЕС в этой сфере, и если нужны, хотят ли они сами достичь соглашения по этому вопросу.

Одинаковую и подходящую для всех минимальную зарплату не введут. В некоторых странах уже действуют отличные системы, гарантирующие справедливую минимальную зарплату. Еврокомиссия хочет лишь гарантировать, чтобы все системы были современными и достаточно включительными.

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