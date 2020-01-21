Еврокомиссия начинает консультации на тему справедливой минимальной зарплаты в ЕС

Еврокомиссия опубликовала предложения того, как социальная политика могла бы помочь решить текущие проблемы и использовать имеющиеся возможности, а также что нужно предпринять в в сферах рабочей занятости и социальных прав. ЕК также начинает первый этап консультаций на тему справедливой минимальной заработной платы для работников в ЕС.
Предложения Еврокомиссия направлены на то, чтобы воплотить в жизнь план развития социальных прав, утвержденный в ноябре 2017 года.
В 2020 году Еврокомиссия планирует сделать следующее:
стратегия гендерного равноправия и связывающие меры прозрачности,
обновленный план действий Европейских навыков,
обновленная гарантия для молодежи,
саммит по работе платформ,
зеленая книга на тему старения,
стратегия, касающаяся людей с инвалидностью,
отчет по демографии,
схема перестрахования Европейского рабочего страхования.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила желание, чтобы в Евросоюзе у каждого работника была справедливая минимальная заработная плата, которая позволила бы каждому вести достойную жизнь вне зависимости от места работы.
Теперь ЕК начинает первый этап консультаций на эту тему с социальными партнерами: предприятиями и профсоюзами. Еврокомиссия хочет узнать мнение социальных партнеров насчет того, нужны ли меры ЕС в этой сфере, и если нужны, хотят ли они сами достичь соглашения по этому вопросу.
Одинаковую и подходящую для всех минимальную зарплату не введут. В некоторых странах уже действуют отличные системы, гарантирующие справедливую минимальную зарплату. Еврокомиссия хочет лишь гарантировать, чтобы все системы были современными и достаточно включительными.
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