Еврокомиссия начинает консультации на тему справедливой минимальной зарплаты в ЕС

Предложения Еврокомиссия направлены на то, чтобы воплотить в жизнь план развития социальных прав, утвержденный в ноябре 2017 года.

В 2020 году Еврокомиссия планирует сделать следующее:

обсуждение справедливой минимальной зарплаты работников,

стратегия гендерного равноправия и связывающие меры прозрачности,

обновленный план действий Европейских навыков,

обновленная гарантия для молодежи,

саммит по работе платформ,

зеленая книга на тему старения,

стратегия, касающаяся людей с инвалидностью,

отчет по демографии,

схема перестрахования Европейского рабочего страхования.



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила желание, чтобы в Евросоюзе у каждого работника была справедливая минимальная заработная плата, которая позволила бы каждому вести достойную жизнь вне зависимости от места работы.

Теперь ЕК начинает первый этап консультаций на эту тему с социальными партнерами: предприятиями и профсоюзами. Еврокомиссия хочет узнать мнение социальных партнеров насчет того, нужны ли меры ЕС в этой сфере, и если нужны, хотят ли они сами достичь соглашения по этому вопросу.