23.10.2019, 17:58

Еврокомиссия: кандидат на вхождение в Шенгенскую зону выполнил все требования


Deutsche Welle
EST 2
Automatiseeritud piirikontroll. Politseiametnikud toimetasid mehe tagasi Ukrainasse ning järgmise viie aasta jooksul ei saa ta Schengeni alale siseneda.
Politseiametnikud toimetasid mehe tagasi Ukrainasse ning järgmise viie aasta jooksul ei saa ta Schengeni alale siseneda.Foto: Eero Vabamägi

Хорватия выполнила необходимые требования для вступления в Шенгенскую зону. Об этом во вторник, 22 октября, заявил уходящий с должности председателя Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Я выражаю признательность Хорватии за ее усилия и ее упорство при выполнении всех предпосылок для вхождения в Шенгенскую зону", - заявил Юнкер.

В Еврокомиссии особо признали заслуги Хорватии в охране внешних границ Евросоюза. Для вхождении балканской страны в Шенгенскую зону необходимо согласие всех 26 шенгенских стран.

Еврокомиссар критикует Германию

Основной отличительной особенностью Шенгенской зоны является отсутствие проверок на ее внутренних границах. Однако Германия еще с 2015 года сохраняет пограничный контроль над частью границы с Австрией, что вызывает критику комиссара ЕС по миграции и внутренних делам Димитриса Аврамопулоса, который неоднократно призывал Германию отказаться от контроля.

"Я убежден, что пришло время вернуться к нормальному функционированию нашего Шенгенского пространства без внутреннего пограничного контроля", - заявил он, предупредив, что крах Шенгена будет являться "началом конца той Европы, которую мы знаем".

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: