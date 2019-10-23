Еврокомиссия: кандидат на вхождение в Шенгенскую зону выполнил все требования

"Я выражаю признательность Хорватии за ее усилия и ее упорство при выполнении всех предпосылок для вхождения в Шенгенскую зону", - заявил Юнкер.
В Еврокомиссии особо признали заслуги Хорватии в охране внешних границ Евросоюза. Для вхождении балканской страны в Шенгенскую зону необходимо согласие всех 26 шенгенских стран.
Еврокомиссар критикует Германию
Основной отличительной особенностью Шенгенской зоны является отсутствие проверок на ее внутренних границах. Однако Германия еще с 2015 года сохраняет пограничный контроль над частью границы с Австрией, что вызывает критику комиссара ЕС по миграции и внутренних делам Димитриса Аврамопулоса, который неоднократно призывал Германию отказаться от контроля.
"Я убежден, что пришло время вернуться к нормальному функционированию нашего Шенгенского пространства без внутреннего пограничного контроля", - заявил он, предупредив, что крах Шенгена будет являться "началом конца той Европы, которую мы знаем".
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