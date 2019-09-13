Еврокомиссия и ВОЗ объединяют усилия в содействии развитию вакцинации

На открытии саммита президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Адханом Гебрейесус призвали быстро интенсифицировать усилия, чтобы остановить распространение таких заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцины, как корь. В последние три года семь стран, в том числе четыре страны Европы, потеряли свой статус стран, в которых корь ликвидирована. Новые вспышки напрямую обусловлены недостаточной вакцинацией, в том числе среди подростков и взрослых, которых никогда полностью не вакцинировали. Чтобы эффективно исправить связанную с уменьшившейся вакцинацией ситуацию, на саммите рассматривают всевозможные препятствия вакцинации, в том числе права, предписания и доступ, доступность, качество и удобство услуг вакцинации; социальные и культурные нормы, ценности и поддержку; индивидуальную мотивацию, установки, знания и навыки.

Eврокомиссия и ВОЗ также призвали усиленно поддерживать Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI). GAVI играет очень важную роль в достижении глобальных целей вакцинации в самых бедных странах мира.