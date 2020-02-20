Еврокомиссия готовится к дигитальному прорыву в Европе

В последующие пять лет комиссия сосредоточится на трех основных целях:

технологии, работающие на благо людей.

справедливая и конкурентоспособная экономика.

открытое, демократичное и жизнеспособное общество.

В представленной вчера белой книге комиссия описывает общую концепцию надежного искусственного интеллекта, основанного на функционировании на высшем уровне и доверии. Задача заключается в том, чтобы простимулировать внедрение искусственного интеллекта в процесс работы учреждений и предприятий, в том числе малых и средних фирм. Поскольку системы искусственного интеллекта могут быть сложными и в определенных областях сопроводаться существенными рисками, то увеличение доверия является крайне важным аспектом.

В случае со сценариями, где наблюдаются высокие риски, например, в сфере здравоохранения, работе полиции или транспортном секторе, системы искусственного интеллекта должны быть максимально прозрачными и подвергаться наблюдению со стороны человека.

Официальные учреждения при этом должны иметь возможность проверять и сертифицировать данные, использованные для алгоритмов проверки косметических товаров, автомобилей или игрушек. Также важно обеспечить соблюдение основных прав человека, например, при использовании биометирческого считывания по лицу. Еврокомиссия желает инициировать дискуссию относительно возможных исключений из правил.