Еврокомиссия: главные проблемы экономики Эстонии — нехватка рабочей силы и недостаточные инвестиции в науку и развитие

Еврокомиссия отметила, что занятость населения находится на рекордно высокой отметке, а безработица — на рекордно низкой. Ситуация с финансами улучшилась, но в некоторых странах долговой уровень слишком высок. При этом уровень производительности по-прежнему низок.

Население стареет все быстрее, а быстрый рост технологий влияет на рынок труда. В некоторых странах действительный доход семей находится на уровне ниже докризисного. Безработица среди молодежи существенно снизилась, но кое-где все же по-прежнему слишком высока.

”Мы тщательно проанализировали экономику 28 стран-участниц ЕС, чтобы выявить проблемы и обеспечить их своевременное решение. Благодаря экономическому росту и политической деятельности некоторые несоответствия находят разрешения, но долгосрочные вызовы сохраняются. Принимая во внимания замедлившийся в этом году экономический кризис, стало еще важнее, чтобы правительства укрепляли сопротивляемость экономики: сокращали долг, увеличивали производительность, увеличивали и делали более разумными инвестиции, а также устраняли неравенство”, — сказал еврокомиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси.

Данным пакетом Еврокомиссия, помимо прочего, инициировала дискуссию об инвестиционных приоритетах.