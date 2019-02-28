28.02.2019, 09:43

Еврокомиссия: главные проблемы экономики Эстонии — нехватка рабочей силы и недостаточные инвестиции в науку и развитие

 (17)
rus.delfi.ee
EST
Ehitustööline
Foto on illustratiivneFoto: Raido Vint

Вчера в своем ежегодном отчете об экономической и социальной ситуации в странах-участницах ЕС Еврокомиссия подчеркнула необходимость увеличения инвестиций и внедрения ответственной бюджетной политики и хорошо продуманных реформ.

Еврокомиссия отметила, что занятость населения находится на рекордно высокой отметке, а безработица — на рекордно низкой. Ситуация с финансами улучшилась, но в некоторых странах долговой уровень слишком высок. При этом уровень производительности по-прежнему низок.

Население стареет все быстрее, а быстрый рост технологий влияет на рынок труда. В некоторых странах действительный доход семей находится на уровне ниже докризисного. Безработица среди молодежи существенно снизилась, но кое-где все же по-прежнему слишком высока.

”Мы тщательно проанализировали экономику 28 стран-участниц ЕС, чтобы выявить проблемы и обеспечить их своевременное решение. Благодаря экономическому росту и политической деятельности некоторые несоответствия находят разрешения, но долгосрочные вызовы сохраняются. Принимая во внимания замедлившийся в этом году экономический кризис, стало еще важнее, чтобы правительства укрепляли сопротивляемость экономики: сокращали долг, увеличивали производительность, увеличивали и делали более разумными инвестиции, а также устраняли неравенство”, — сказал еврокомиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси.

Данным пакетом Еврокомиссия, помимо прочего, инициировала дискуссию об инвестиционных приоритетах.

Согласно рапорту об Эстонии, экономический рост последних лет создает хорошие предпосылки для решения долгосрочных вызовов и поднятия конкурентоспособности. Несмотря на хорошие показатели экономического роста, для сохранения конкурентоспособности необходимо еще больше увеличить производительность рабочей силы, которая по-прежнему уступает росту зарплат. Одним из самых больших вызовов для Эстонии является нехватка рабочих рук, вызванная демографическим спадом. Что в свою очередь является препятствием для инвестиций со стороны предприятий.

Инвестиции эстонских предприятий в науку, развитие и инновации по-прежнему скромны, что отчасти объясняет и низкий уровень производительности.

В социальной области для Эстонии самой большой проблемой является создание совершенной социальной сети безопасности и доступность качественных социальных услуг. По-прежнему слабым местом является неравенство доходов и растущее количество людей, живущих на грани бедности, особенно среди пенсионеров. Тенденцию к росту показывают и региональные различия между Таллинном и остальной Эстонией.

Читайте также: