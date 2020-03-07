Еврокомиссар пообещал Турции меньше помощи от ЕС, чем прежде

В рамках этого соглашения, заключенного в 2016 году, Евросоюз обещал выделить Анкаре 6 млрд евро. Эти деньги перечисляются напрямую гуманитарным организациям, а не в турецкий бюджет. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на выделении дополнительной помощи.
Йоханнес Хан в этой связи подчеркнул, что ЕС привержен принципу "сбалансированного финансирования" и должен учитывать интересы и таких стран, как Ливан или Иордания, которые, с учетом численности своего населения, принимают значительно больше мигрантов, чем Турция.
С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Турция приняла около 3,6 млн беженцев. Помимо этого, Турция приняла большое число мигрантов из Афганистана и других стран.
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