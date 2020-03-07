Еврокомиссар пообещал Турции меньше помощи от ЕС, чем прежде

Возможная дальнейшая финансовая поддержка Турции со стороны ЕС для оказания помощи беженцам на турецкой территории будет значительно менее масштабной, чем прежде. Об этом заявил комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан (Johannes Hahn) в интервью газете Die Welt, обнародованном в субботу, 7 марта.

"Многие школы, детские сады и больницы для беженцев уже построены и не нуждаются в новом финансировании. Поэтому потребности Турции в финансовой помощи уже ниже", — пояснил он. Одновременно Хан предупредил, что дальнейшая финансовая поддержка со стороны ЕС возможна лишь при выполнении важного условия.

"Мы ожидаем, что шантажистская политика Анкары, выражающаяся в отправке беженцев в направлении ЕС, будет прекращена. Тогда Евросоюз будет принципиально готов и впредь выделять финансовую помощь на поддержку беженцев в Турции", — указал он. Решение о возобновлении финансовой помощи Анкаре еще не принято. В то же время целый ряд стран ЕС сигнализировали о готовности продолжать платежи в том случае, если Турция будет вновь соблюдать соглашение с Евросоюзом о сдерживании нелегальных мигрантов.

"Сбалансированное финансирование"