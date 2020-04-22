Есть идеи по борьбе с коронакризисом? Присоединяйтесь к хакатону и получите финансирование от Евросоюза!

Хакатон, проводимый Европейским советом по инновациям, состоится 24, 25 и 26 апреля и будет нацелен на решение краткосрочных проблем в отношении здоровья и жизни при коронавирусе, непрерывности бизнеса, удаленной работы, образования и социальной сферы, а также политической сплоченности, цифровых финансов и решении других задач, связанных с жизнью при пандемии и её последствиями.

”Этот панъевропейский хакатон является примером того, как Европа может собраться во времена кризиса. Это вдохновляет, чтобы увидеть проявление солидарности со стороны нашего сообщества новаторов. Наши самые талантливые умы сделают все возможное, чтобы найти решения для коронавируса и поддержать наших граждан. Это европейская инновация в действии”, - пояснила Мария Габриэль, еврокомиссар по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи.

В хакатоне принимают участие все 27 стран-членов ЕС, а также Норвегия, Израиль, Швейцария, Турция, Украина и Великобритания. Победившие решения будут приглашены присоединиться к платформе Европейского совета по инновациям, которая облегчит связи с конечными пользователями (например, больницами) и предоставит доступ к инвесторам, фондам и другим возможностям финансирования от Европейской комиссии (https://community-smei.easme-web.eu/about).

Регистрация на сайте EUvsVirus Hackathon (https://euvsvirus.org/)

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!