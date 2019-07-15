ЕС размораживает финансовую помощь Молдавии

Евросоюз размораживает финансовую поддержку Молдавии. Об этом в понедельник, 15 июля, заявил в Брюсселе комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хане после встречи с министром иностранных дел Молдавии Николаем Попеску. По словам Хана, в течение следующих нескольких дней Еврокомиссия выделит Кишиневу 14,5 миллиона евро финансовой помощи. Эти деньги должны пойти, в частности, на поддержку программы профтехобразования, а также функционирования зоны свободной торговли Молдавии с ЕС.

Второй транш Молдавия получит осенью

Второй транш финансовой помощи Молдавия, по словам еврокомиссара, может получить уже нынешней осенью. Кроме того, осенью ЕС может предоставить Кишиневу первую часть кредита в рамках макрофинансовой помощи, направленного на поддержку платежного баланса страны. Но прежде необходимо дождаться финального отчета МВФ, добавил Хан. Макрофинансовая помощь Молдавии в сумме 100 миллионов евро была выделена Брюсселем в 2017 году.

Но через год была приостановлена из-за нарушения принципов правового государства и демократии в стране. Среди условий возобновления финансовой поддержки в Брюсселе называли борьбу с коррупцией в Молдавии и проведение парламентских выборов в соответствии с международными нормами.

Курс Кишинева на ЕС