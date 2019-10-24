ЕС принимает новые обязательства по защите океанов и представляет интерактивную карту

Прежде всего, эти меры направлены на выполнение целей программы по долгосрочному развитию 2030, а конкретнее — на исполнение задач по защите и бережному использованию океанов, морей и морских ресурсов.

Обещания ЕС охватывают проекты по борьбе с пластиковыми отходами, укреплению ”синей экономики” и повышению эффективности научных исследований и мониторинга морской среды.

Кроме этого, в эксплуатацию будет введена интерактивная карта "The Ocean Tracker”, при помощи которой можно будет отслеживать, каким образом расходуются более чем 10 млрд евро, которые правительства, предприниматели и свободные объединения уже обязались использовать.

22 обязательства ЕС содержат конкретные и целенаправленные меры, общий бюджет которых составляет около 540 млн евро. Данные меры направлены на решение основных проблем океана (например, влияние климатических изменений), укрепление багажа знаний, содействие инновациям и продвижение экологичной синей экономики как в ЕС, так и за его пределами.

На научные исследования океана через программу ”Горизнт 2020” будет выделено 250 млн евро. Это развитие технологии щадящей рыбной ловли, борьба с загрязнением морской среды, уменьшение выбросов углекислого газа в судоходстве и развитие синей возобновляемой энергии.