ЕС планирует выделить Эстонии 125 млн евро на переход от сланца к зеленой энергии

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Prügi põletamine Iru elektrijaamas Foto: Hendrik Osula

Еврокомиссия планирует создать т.н. ”фонды справедливости”, деньги которых можно тратить на те регионы, где выбросы углекислого газа выше, чем в среднем по ЕС (или где добываются сланец, уголь или торф).