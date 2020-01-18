18.01.2020, 14:50

ЕС планирует выделить Эстонии 125 млн евро на переход от сланца к зеленой энергии

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Prügi põletamine Iru elektrijaamas
Prügi põletamine Iru elektrijaamasFoto: Hendrik Osula

Еврокомиссия планирует создать т.н. ”фонды справедливости”, деньги которых можно тратить на те регионы, где выбросы углекислого газа выше, чем в среднем по ЕС (или где добываются сланец, уголь или торф).

Эстония должна будет вложить и свои средства тоже, передают "Деловые Ведомости".

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