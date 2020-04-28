ЕС относится к ослаблению пограничного контроля крайне осторожно

Государства Евросоюза едины во мнении, что закрытые из-за коронавируса внутренние границы нельзя открывать сразу. Меры противодействия SARS-CoV-2 будут ослабляться странами ЕС лишь в согласовании друг с другом.
Государства Европейского Союза будут открывать внутренние границы ЕС, закрытые в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2, с предельной осторожностью. По словам Давора Божиновича, министра внутренних дел Хорватии, председательствующей сейчас в Евросоюзе, главы МВД стран ЕС в ходе видеоконференции, прошедшей в понедельник, 28 апреля, единодушно высказались за то, что при открытии внутренних границ следует действовать так же осмотрительно, как и в случае возможного открытия внешних.
Божинович подчеркнул, что 27 стран - членов ЕС намерены ослаблять меры противодействия коронавирусу в тесном взаимодействии друг с другом, чтобы предотвратить вторую волну заражений. "Ограничения будут ослабляться с течением времени, в первую очередь в сферах с относительно низким риском распространения вируса", - указал хорватский министр.
Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон также заявила, что контроль на границах не следует отменять разом, а лишь поэтапно.
В связи с кризисом вокруг коронавируса многие страны возобновили пограничный контроль внутри Шенгенской зоны, в которую входят 26 европейских государств.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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