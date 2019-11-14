ЕС начал против Великобритании штрафную процедуру

Как следует из сообщения, Брюссель направил Лондону официальное уведомление о штрафной процедуре. У британских властей есть ровно неделя на то, чтобы письменно объяснить свою позицию.

Отправка официального уведомления — первый шаг длительной правовой процедуры, к которой Еврокомиссия прибегает, если считает, что государство — член ЕС нарушает общеевропейские правила. На завершающей стадии Комиссия ЕС может передать дело в Европейский суд, который в свою очередь может подвергнуть нарушителя финансовым санкциям.

Ранее Великобритания заявила, что отказывается выдвигать своего кандидата в еврокомиссары до намеченных на 12 декабря досрочных парламентских выборов в стране. Это может отложить на неопределенное время начало работы нового состава Еврокомиссии во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Изначально предполагалось, что она начнет работать с 1 ноября, уже после того как Великобритания покинет ЕС. Теперь, когда сроки "Брекзита" перенесены на 31 января 2020 года, юристы ЕС ищут варианты, которые позволили бы Еврокомиссии приступить к работе с 1 декабря.