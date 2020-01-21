ЕС хочет инвестировать один триллион евро для достижения климатического нейтралитета в регионе

Евросоюз поставил цель к 2050 году стать первой климатически нейтральной территорией. Это, в свою очередь, требует значительных инвестиций, как из государственного сектора, так и из частного, а также практической помощи.

Инвестиционный план "Зеленого соглашения" гласит, что в течение следующих десяти лет будут сделаны инвестиции на общую сумму как минимум в один триллион евро с целью достижения климатического нейтралитета. Также план устанавливает благоприятную структуру и практическую помощь.

Половина этой суммы поступит из бюджета Евросоюза. Правительства государтсв-членов ЕС внесут 100 млрд евро, а 300 млрд евро поступят из частного сектора.

Также представлен механизм справедливого перехода, который предоставит целенаправленную помощь, чтобы гарантировать в период 2021-2027 как минимум 100 млрд евро для смягчения экономических и социальных последствий в регионах, на которых сильнее всего повлияет переход.

С помощью механизма будут финансироваться инвестиции для помощи зависимым от сферы производства ископаемого топлива работникам и общинам. Механизм справедливого перехода состоит из трех основных средств финансирования:

1) Фонд справедливого перехода, куда будет выделено 7,5 млрд евро из бюджета ЕС. Также будут выделены средства из Европейского фонда регионального развития и Европейского социального фонда+, а государства дополнят их своими ресурсами. В итоге будет доступно 30-50 млрд евро.