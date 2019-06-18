18.06.2019, 17:10

Энергетический союз ЕС: странам Балтии нужно укрепить региональное сотрудничество и не забывать о Северных странах


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Aerofoto. Ida-Virumaa
Aerofoto. Ida-VirumaaFoto: Priit Simson

Еврокомиссия опубликовала свою оценку того, как государства-члены Евросоюза воплощают в жизнь энерегтические и климатические цели, назначенные к 2030 году.

Еврокомиссия отмечает, что страны ЕС могли бы принять больше целенаправленных и индивидуальных политических мер, чтобы гарантировать выполнение целей к 2030 году и в долгосрочной перспективе переход на климатический нейтралитет.

Евросоюз является первой экономической силой, которая создала юридически обязательную структуру для выполнений требований Парижского климатического соглашения. Еврокомиссия считает, что странам ЕС нужно поставить себе более высокие цели.

Кроме прочего, Еврокомиссия советует уточнить, как ЕС планирует достичь сокращения выброса газов на 13% по сравнению с 2005 годом, и сделать все возможное, чтобы гарантировать к 2030 году долю возобновляемой энергии в 42%.

Что касается уменьшения использования конечной и первичной энергии, то Еврокомиссия советует еще больше повысить цели, поставленные к 2030 году. ЕК отмечает, что для их достижения нужно приложить больше усилий, представить реалистичный график и точную оценку ивестиционных требований.

Что касается стран Балтии, то Эстонии, Латвии и Литве нужно еще сильнее укрепить региональное сотрудничество, а также расширить его в другие сферы и регионы в Северных странах (Дании, Исландии, Финляндии, Норвегии и Швеции).

В сфере региональных отношений нужно нужно сосредоточиться на вопросах внутреннего энергетического рынка и энергетической безопасности, учитывая планы по увеличению доли возобновляемой энергии и тот факт, что сотрудничество увеличивает экспорт и импорт энергии, а систему нужно сделать более гибкой.

Также странам Балтии нужно обратить внимание на значительное уменьшение выбросов CO2 в транспортном секторе и научную деятельность, дать обзор необходимых инвестиций и оценку источников этих инвестиций.

Теперь у государств-членов ЕС есть шесть месяцев, чтобы назначить более высокие цели на государственном уровне. Цель Еврокомиссии — чтобы страны завершили работу над своими программами к концу 2019 года и в дальнейшем успешно воплотили их в жизнь.

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