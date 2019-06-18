Энергетический союз ЕС: странам Балтии нужно укрепить региональное сотрудничество и не забывать о Северных странах

Еврокомиссия отмечает, что страны ЕС могли бы принять больше целенаправленных и индивидуальных политических мер, чтобы гарантировать выполнение целей к 2030 году и в долгосрочной перспективе переход на климатический нейтралитет.

Евросоюз является первой экономической силой, которая создала юридически обязательную структуру для выполнений требований Парижского климатического соглашения. Еврокомиссия считает, что странам ЕС нужно поставить себе более высокие цели.

Кроме прочего, Еврокомиссия советует уточнить, как ЕС планирует достичь сокращения выброса газов на 13% по сравнению с 2005 годом, и сделать все возможное, чтобы гарантировать к 2030 году долю возобновляемой энергии в 42%.

Что касается уменьшения использования конечной и первичной энергии, то Еврокомиссия советует еще больше повысить цели, поставленные к 2030 году. ЕК отмечает, что для их достижения нужно приложить больше усилий, представить реалистичный график и точную оценку ивестиционных требований.