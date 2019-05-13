13.05.2019, 15:20

Единый цифровой рынок: с 15 мая звонки в другие страны ЕС станут дешевле


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Mobiiltelefoniga helistamine
Mobiiltelefoniga helistamineFoto: Tanel Meos

С 15 мая во всем ЕС для всех международных звонков и текстовых сообщений действует новая максимальная цена. В результате этого потребители, которые звонят из своей страны в какую-либо другую страну ЕС, будут платить за звонок до 19 центов в минуту (+ налог с оборота) и за текстовое сообщение — до 6 центов (+ налог с оборота).

Эти новые верхние пределы цен на звонки и текстовые сообщения в ЕС являются частью изменения действующих во всем ЕС телекоммуникационных норм, которое включало также отмену платы за роуминг в июне 2017 года. Цель в том, чтобы усилить координирование электронной связи и увеличить роль Европейского департамента связи (BEREC).

Рассматривающими международные звонки новыми нормами устраняют прежние большие различия в цене. Цена постоянной сети внутри ЕС или мобильного звонка была в среднем в три раза выше стандартной цены звонка внутри страны, и стандартная цена текстового сообщения внутри ЕС была в два раза выше цены сообщения внутри страны. В некоторых случаях стандартная цена звонка внутри ЕС до десяти раз выше стандартной цены звонка внутри страны.

Новое исследование Евробарометра относительно международных звонков показывает, что четыре из десяти ответивших (42%) в течение последнего месяца связывались с кем-то, кто находится в какой-либо другой стране ЕС. 26% ответивших сказали, что они использовали настольный телефон, мобильный телефон или текстовые сообщения, чтобы общаться с кем-то в какой-либо другой стране ЕС.

Операторы телекоммуникационной сети во всем ЕС должны оповестить потребителей о новых верхних пределах цен. Начиная с 15 мая эти правовые нормы применяются во всех 28 странах ЕС, а вскоре также в Норвегии, Исландии и Лихтенштейне.

Максимальный верхний предел цены введен только для частных клиентов. Для бизнес-клиентов новые цены не действуют, потому что у многих поставщиков услуг для них особенно привлекательные специальные предложения.

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