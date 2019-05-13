Единый цифровой рынок: с 15 мая звонки в другие страны ЕС станут дешевле

Эти новые верхние пределы цен на звонки и текстовые сообщения в ЕС являются частью изменения действующих во всем ЕС телекоммуникационных норм, которое включало также отмену платы за роуминг в июне 2017 года. Цель в том, чтобы усилить координирование электронной связи и увеличить роль Европейского департамента связи (BEREC).

Рассматривающими международные звонки новыми нормами устраняют прежние большие различия в цене. Цена постоянной сети внутри ЕС или мобильного звонка была в среднем в три раза выше стандартной цены звонка внутри страны, и стандартная цена текстового сообщения внутри ЕС была в два раза выше цены сообщения внутри страны. В некоторых случаях стандартная цена звонка внутри ЕС до десяти раз выше стандартной цены звонка внутри страны.

Новое исследование Евробарометра относительно международных звонков показывает, что четыре из десяти ответивших (42%) в течение последнего месяца связывались с кем-то, кто находится в какой-либо другой стране ЕС. 26% ответивших сказали, что они использовали настольный телефон, мобильный телефон или текстовые сообщения, чтобы общаться с кем-то в какой-либо другой стране ЕС.