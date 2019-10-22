Джонсон: правительство Британии ускоряет подготовку к Brexit без сделки
Правительство Великобритании ускоряет подготовку к выходу из ЕС без сделки с Брюсселем и временно приостанавливает рассмотрение закона о Brexit парламентом страны.
Правительство Великобритании ускоряет подготовку к выходу из ЕС без сделки с Брюсселем и временно приостанавливает рассмотрение закона о Brexit парламентом страны.
Об этом заявил во вторник премьер-министр королевства Борис Джонсон, выступая перед депутатами после того, как Палата общин отказалась рассматривать внесенный правительством билль по ускоренной процедуре, что могло бы позволить осуществить Brexit в намеченный срок - к 31 октября.
"Мы должны были выйти из ЕС 31 октября, но теперь у нас опять впереди неопределенность, а ЕС должен решить, как ему ответить на просьбу парламента о новой отсрочке. Первым следствием этого является то, что правительство, действуя единственно возможным и ответственным образом, ускоряет приготовления к Brexit без сделки, - сказал Джонсон, выразив разочарование по поводу решения депутатов. - Во-вторых, до того, как ЕС примет решение [по поводу отсрочки Brexit], я обсужу со странами Евросоюза их намерения. Пока оно не принято, мы поставим на паузу рассмотрение законопроекта".
Евросоюз и Великобритания в прошлый четверг, после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров, согласовали обновленную сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь ее должен был ратифицировать парламент Великобритании. Однако субботнее голосование не принесло результатов.
Предыдущий вариант договоренности был трижды отклонен британскими депутатами, в связи с чем срок выхода страны из союза был перенесен с 29 марта на 31 октября нынешнего года. Сейчас Великобритания просит новой отсрочки – до конца января. Решение о ее предоставлении должен принимать саммит лидеров остающихся в Евросоюзе стран. До 31 октября пока не назначено новых саммитов глав государств ЕС, отмечает РИА Новости.
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