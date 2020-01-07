07.01.2020, 17:46

Для украинцев усложнят въезд в страны Евросоюза

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Для украинцев усложнят въезд в страны Евросоюза
Foto: REUTERS, GLEB GARANICH

Уже через год украинцам придется ездить в страны Европейского союза по новым правилам. Безвизовый режим не отменяется, но чтобы въехать в Шенгенскую зону придется проходить дополнительную платную проверку. С 2021 года с одним лишь биометрическим паспортом и без прохождения авторизации в ЕС граждан Украины не пустят, пишет украинское издание "Обозреватель".

Согласно решению Европарламента, с 2021 года в ЕС будет запущена система под названием ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии). Авторизация в онлайн-системе будет необходима только для тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, Великобританию и Канаду.

Благодаря новшеству в Европе появится единая база данных о пересечении путешественниками границы Шенгена. Ранее каждая страна получала и хранила информацию отдельно, теперь она станет централизованной. Введение единой базы поможет более эффективно проследить за тем, кто из жителей стран, которые не являются членами ЕС, посещают Шенгенскую зону.

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Евросоюз станет не первым, где действует подобная система. С 2009 года в США необходима авторизация через систему ESTA, а в Канаде с 2013 года внедрена система ЕТА. Они обе платные, а разрешение действует на протяжении определенного времени.

Действовать разрешение будет три года, а не на каждую последующую поездку. Авторизация будет стоить 7 евро.

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