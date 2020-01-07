Для украинцев усложнят въезд в страны Евросоюза

Согласно решению Европарламента, с 2021 года в ЕС будет запущена система под названием ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии). Авторизация в онлайн-системе будет необходима только для тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, Великобританию и Канаду.

Благодаря новшеству в Европе появится единая база данных о пересечении путешественниками границы Шенгена. Ранее каждая страна получала и хранила информацию отдельно, теперь она станет централизованной. Введение единой базы поможет более эффективно проследить за тем, кто из жителей стран, которые не являются членами ЕС, посещают Шенгенскую зону.

Евросоюз станет не первым, где действует подобная система. С 2009 года в США необходима авторизация через систему ESTA, а в Канаде с 2013 года внедрена система ЕТА. Они обе платные, а разрешение действует на протяжении определенного времени.

Действовать разрешение будет три года, а не на каждую последующую поездку. Авторизация будет стоить 7 евро.