”Для России это один из худших кандидатов”. Претендент на пост главы Евросоюза убеждена, что РФ — агрессор и угроза

В самом деле Фон дер Ляйен - верная соратница канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) и полностью разделяет ее подход к санкциям ЕС, введенным в ответ на аннексию Россией Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Подход этот заключается в том, что санкции могут быть отменены, если будут устранены причины, по которым они были введены. На посту председателя ЕК фон дер Ляйен, скорее всего, будет и далее придерживаться такой же позиции.

Следует напомнить, что во главе министерства обороны Германии она оказалась в декабре 2013 года, за несколько месяцев до аннексии Крыма, которая привела к резкому охлаждению отношений между Россией и странами НАТО, а с ним — к необходимости кардинальным образом перестраивать оборонную политику ФРГ. Собственно, именно этим фон дер Ляйен и занимается все последние пять лет.

"Для России это один из худших кандидатов. Это жесткий, и даже, можно сказать, проамериканский политик. Никаких попыток сблизиться с Россией она как политик ранее не предпринимала. И наверняка будет и дальше жестко настаивать на сохранении санкционного режима". Так в интервью газете "Коммерсант" номинацию фон дер Ляйен на пост председателя ЕК прокомментировал замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов.

Насторожило это кадровое решение и председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева. Он несколько раз слушал выступления фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности и пришел к выводу, что она, цитирует Косачева агентство "Интерфакс", — "абсолютный евроатлантист", для которого "НАТО, союзнические отношения США и Германии — священная корова".

Фон дер Ляйен критикует Кремль



К политике российского президента Владимира Путина она относится однозначно критически и не раз публично заявляла об этом.

В отличие от некоторых своих коллег по кабинету министров фон дер Ляйен часто употребляет слово "агрессия", когда говорит о действиях Москвы по отношению к Украине. Она требовала освободить украинских моряков, захваченных в результате инцидента в Керченском проливе, и вернуть Украине арестованные суда.

У нее не вызывает также сомнений, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности нарушила Россия. Министр требовала от Москвы вернуться к его соблюдению, а теперь планирует дать "умный и взвешенный" ответ на возможное размещение новых российских ракет в Европе.

Этот ответ, по ее словам, не должен быть таким, как в 70-е и 80-е годы прошлого века, когда советским ракетам средней дальности были противопоставлены в Европе американские "Першинги". Теперь, считает фон дер Ляйен, следует учитывать гибридные формы противостояния и возможность подрывных действий в киберпространстве. "Нам нужны новые ответы, новые решения", — заявила она.

Но, впрочем, и повторного размещения новых американских ракет в Европе она не исключает, как это сделал социал-демократический министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas).

"Без иллюзий в отношении России"

Фон дер Ляйен убеждена, что Россия проводит агрессивную внешнюю политику в Европе, представляет собой угрозу не только для Украины, но и для стран Балтии. Министр обороны ФРГ часто бывала в этих государствах, неизменно заверяла в том, что Германия всегда будет их надежным союзником по НАТО и в беде не оставит.