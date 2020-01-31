День Brexit: Британия наконец выходит из ЕС. Что теперь?

Кроме того, отдельные типы виз планируется выдавать самым высококвалифицированным и самым низкоквалифицированным приезжим из ЕС: талантливым ученым и сезонным рабочим (например, сборщикам фруктов), а также тем, кто едет работать в британскую систему здравоохранения — NHS.
Глава независимого Консультативного совета по миграции, профессор Алан Мэннинг 28 января сказал, что пока обещания ввести "австралийскую систему" остаются для него пустым звуком: как конкретно она будет выглядеть, совершенно не ясно, и правительству, по словам профессора Мэннинга, надо поторопиться, чтобы разработать ее, принять в виде законов и ввести в действие за довольно короткий срок — до конца этого года.
Освобождение Брюсселя
Главная осязаемая перемена, которая произойдет в ночь на 1 февраля — Британия лишится представительства во всех органах Евросоюза. То есть, в течение еще года британцы будут подчиняться правилам и решениям ЕС, но уже не смогут участвовать в их принятии.
Премьер-министр Британии больше не будет заседать на ежеквартальных саммитах Европейского совета — высшего органа власти в структуре ЕС.
Британские министры перестанут ездить на заседания Совета Европейского Союза, где обсуждаются и принимаются решения по десяти основным направлениям деятельности ЕС: от внешней политики до сельского хозяйства и рыболовства.
Британских дипломатов больше не позовут на совместную подготовку этих решений в рамках Совета постоянных представителей.
Больше не будет посланца Британии и в Еврокомиссии, где каждая страна представлена одним человеком. Правда, его там и так уже нет: новое правительство Джонсона решило его не назначать.
Наконец, сдают мандаты 73 депутата Европарламента от Британии, в том числе 29 депутатов от Партии брексита во главе с Найджелом Фараджем, главным евроскептиком британской политики.
Собственные санкции
Для России брексит может обернуться неприятностью в виде дополнительных санкций. Выйдя из Евросоюза, Британия больше не должна будет придерживаться общеевропейской санкционной политики и сможет самостоятельно определять, как ей поступать с недружественными странами и их властями.
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