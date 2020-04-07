Чтобы вирус не вернулся в Европу: ЕС выделит 15 млрд для борьбы с COVID-19

Она отметила, что страны Африки через несколько недель столкнутся с теми же проблемами, с которыми сейчас имеют дело страны ЕС, и должны будут сдерживать распространение эпидемии.

По словам фон дер Ляйен, выделенные деньги должны содействовать укреплению системы здравоохранения стран-партнеров ЕС и поддержать их экономику. Глава Еврокомиссии не назвала страны-получатели такой поддержки. Также неизвестно, как будет финансироваться эта помощь - обсудить детали и размер взносов стран ЕС должны министры развития.

Европейские чиновники ранее уже высказывали опасение, что борьба с COVID-19 в Европе может оказаться бесполезной, если вирус получит массовое распространение в Африке и вновь придет в Европу. По словам Урсулы фон дер Ляйен, нужен "скоординированный глобальный ответ".

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!