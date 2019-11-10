Что делать с джихадистами — гражданами стран ЕС?



Эта проблема далеко не новая. Но правительства европейских стран раньше предпочитали ее не замечать. С того момента, как была одержана победа над "халифатом" ИГ, лагеря, охраняемые курдами, и тюрьмы на севере Сирии оказались переполнены. В основном в них содержатся боевики ИГ, их жены и дети. Согласно исследованию брюссельского экспертного центра Институт Эгмона, среди них есть и граждане европейских стран: 500 взрослых — мужчин и женщин, а также 750 детей.

Требования к странам их происхождения — забрать этих граждан обратно — звучат постоянно, в основном от представителей курдской администрации на севере Сирии, которые не в состоянии решить эту проблему самостоятельно. В конце февраля президент США Дональд Трамп обратился к европейцам через Twitter с призывом забрать своих граждан из этого региона.

Долгое время в этой связи ничего не предпринималось. Ситуация начала стремительно меняться лишь после турецкой военной операции против курдов на севере Сирии. В ходе наступления турецкой армии 750 боевикам ИГ, находившимся в заключении в тюрьмах и лагерях, охраняемых курдами, удалось использовать создавшийся хаос и бежать из заключения. Среди них было 4 гражданки Германии. Позднее они были задержаны турецкими военными.

Насколько опасно возвращение боевиков ИГ в Европу



Этот пример показывает, что опасность неконтролируемого возвращения боевиков и сторонников ИГ в страны ЕС, в частности в Германию, стала более конкретной. Как и опасность новых терактов. Глава Cлужбы внешней разведки (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl) в ходе слушаний в бундестаге предупредил о возрастающей угрозе для Германии, если будет увеличиваться число боевиков ИГ, которым удалось бежать из лагерей и тюрем на севере Сирии. По словам Каля, из-за военной операции Турции на севере Сирии тщательность и интенсивность охраны тюрем, в которых находятся мужчины-боевики ИГ, и лагерей, где содержатся женщины-сторонницы ИГ, ослабла.

Каль также сообщил о том, что уменьшились и возможности Германии забрать находящихся там немецких граждан, являющихся сторонниками ИГ. Он пояснил, что нестабильная ситуация в этом регионе не позволяет немецкой разведке брать на себя ответственность за проведение каких-либо операций.

Германия не отказывается возвращать своих граждан