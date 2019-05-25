"Брюссельский эффект": что изменилось в Евросоюзе после вступления в силу GDPR

Предприятия также должны встраивать в свои инфосистемы механизмы защиты данных, в случае же утечки этих данных — сообщать об этом пользователям в течение 72 часов с обнаружения утечки. У пользователя есть право знать о том, что его данные могли попасть в чужие руки. Организации, которые не следуют требованиям GDPR, могут получить штраф в размере до 4% глобального оборота или 20 миллионов евро.

Вышеупомянутые требования и наказания распространяются на все организации, которые обрабатывают данные пользователей из Европейского союза — не важно, кто именно это делает и где он находится.

Год назад, при вступлении GDPR в силу, некоторые американские вебсайты, например, The Los Angeles Times — заблокировали доступ для пользователей из Европы. Так как защита личных данных там не была обеспечена в соответствии с требованиями GDPR, во избежание штрафа американские предприятия должны были временно прекратить обрабатывать данные европейских пользователей. Так принятый в Европейском союзе закон заставил сотни предприятий по всему миру менять свои внутренние порядки.

На сегодняшний день ситуация значительно улучшилась. Организации по большей части привели свою деятельность в соответствие с постановлением о защите личных данных, и это позитивно повлияло и на людей за пределами Европейского союза. Например, вице-президент Microsoft Джули Брил пишет в блоге организации, что Microsoft стал первым предприятием, которое дало доступ к требуемым GDPR механизмам контроля над личными данными всем своим пользователям по всему миру.

Со времени вступления GDPR в силу больше 18 миллионов человек использовало новые настройки приватности Microsoft (privacy dashboard), которые дают полный обзор собранных о пользователе данных, а также возможность их скорректировать или удалить.

Большинство людей, заинтересованных в этой функции, оказались из Соединенных Штатов, где отсутствует сравнимое с GDPR федеральное законодательство, регулирующее обработку персональных данных. Зато уже в прошлом году Калифорния приняла свой закон на уровне штата, очень похожий на европейский GDPR.

Создавшуюся ситуацию, где принятый в Европейском союзе закон о защите данных стал примером того, как организации по всему миру должны обращаться с личными данными своих клиентов, называют ”Брюссельским эффектом”. Поэтому получивший глобальное значение GDPR, вероятно, останется самым выдающимся достижением уходящего состава Европейского парламента.