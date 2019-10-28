Британский премьер Джонсон согласился с переносом Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился с предложенной членами Евросоюза отсрочкой Brexit до 31 января. Об этом сообщает Reuters.
Джонсон отметил, что у него нет другого выбора, кроме как согласиться с новыми решениями по выходу Великобритании из ЕС.
По мнению британского премьера, отсрочка процедуры Brexit наносит вред дипломатии страны, а также ее взаимоотношениям с европейским представительством.
Как мы сегодня сообщали, 27 стран—членов Евросоюза решили одобрить запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit на три месяца — до 31 января 2020 года.
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