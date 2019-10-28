Британский премьер Джонсон согласился с переносом Brexit

Джонсон отметил, что у него нет другого выбора, кроме как согласиться с новыми решениями по выходу Великобритании из ЕС.

По мнению британского премьера, отсрочка процедуры Brexit наносит вред дипломатии страны, а также ее взаимоотношениям с европейским представительством.

Как мы сегодня сообщали, 27 стран—членов Евросоюза решили одобрить запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit на три месяца — до 31 января 2020 года.