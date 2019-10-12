12.10.2019, 15:51

Brexit на носу, начинайте готовиться! Что изменится для путешественников и эмигрантов

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rus.DELFI.lv
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Brexit на носу, начинайте готовиться! Что изменится для путешественников и эмигрантов
Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS, AFP

Лишь небольшое количество граждан других стран ЕС, живущих в Соединенном королевстве, уладило все формальности с государством и получило статус резидентов Великобритании. Те, кто этого не сделал, после Brexit рискуют столкнуться с проблемами, пишет Neatkarīgā rīta avīze.

Если договор по Brexit все-таки вступит в силу, у граждан других европейских государств есть время зарегистрироваться до 30 июня 2021 года, если случится No deal Brexit — только до 31 декабря 2020 года. Но проблемы могут начаться раньше, например, с официальной арендой жилья.

Студенты, которые начали учиться в Великобритании в 2019/2020 году или поступили на учебный год 2020/2021, будут платить за учебу столько же, сколько планировалось изначально, а доступ к кредитам сохранится. В случае Brexit без договора до 30 декабря 2020 года они должны будут получить разрешение на временное проживание.

Тем, кто планирует посещать Великобританию после 1 ноября как турист, нужно помнить, что с туристической или частной целью находится там можно не более трех месяцев. После 1 января 2021 года вступят в силу новое британское миграционное законодательство, и там могут быть другие требования.

Прежде чем собираться в поездку, стоит проверить, не установила ли Великобритании паспорт как единственный документ, с которым можно в нее въезжать — в этом случае ID-карты и электронные ID-карты использовать будет нельзя.

Если договор по Brexit принят не будет, с 31 октября в Великобритании перестанут действовать европейские страховочные карты EVAK и страховку нужно будет делать отдельно.

На багаж будет распространяться правила таможенного контроля, и больше нельзя будет возить молочные и мясные продукты и провозить более 10 000 евро наличными, не задекларировав их. Также, путешествуя из Великобритании в Европу, нужно будет декларировать вещи стоимостью более 430 евро и платить с них налог. Поэтому рекомендуется сохранять чеки покупок, чтобы иметь возможность доказать стоимость вещи.

Не исключено, что при платеже картой комиссия станет больше, поскольку ее больше не будут регулировать европейские правовые акты.

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