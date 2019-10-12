Brexit на носу, начинайте готовиться! Что изменится для путешественников и эмигрантов

Если договор по Brexit все-таки вступит в силу, у граждан других европейских государств есть время зарегистрироваться до 30 июня 2021 года, если случится No deal Brexit — только до 31 декабря 2020 года. Но проблемы могут начаться раньше, например, с официальной арендой жилья.

Студенты, которые начали учиться в Великобритании в 2019/2020 году или поступили на учебный год 2020/2021, будут платить за учебу столько же, сколько планировалось изначально, а доступ к кредитам сохранится. В случае Brexit без договора до 30 декабря 2020 года они должны будут получить разрешение на временное проживание.

Тем, кто планирует посещать Великобританию после 1 ноября как турист, нужно помнить, что с туристической или частной целью находится там можно не более трех месяцев. После 1 января 2021 года вступят в силу новое британское миграционное законодательство, и там могут быть другие требования.

Прежде чем собираться в поездку, стоит проверить, не установила ли Великобритании паспорт как единственный документ, с которым можно в нее въезжать — в этом случае ID-карты и электронные ID-карты использовать будет нельзя.

Если договор по Brexit принят не будет, с 31 октября в Великобритании перестанут действовать европейские страховочные карты EVAK и страховку нужно будет делать отдельно.