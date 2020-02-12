Brexit будет стоить бюджету ЕС 71 млрд. В Европарламенте начались важные для Эстонии дебаты

Экологическая составляющая

Во время дебатов о бюджете на предстоящие семь лет глава исполнительного органа Евросоюза призвала учесть при планировании принятую в конце 2019 года европейскую экологическую программу Green Deal, на которую предполагается выделить 100 млрд евро.

Кроме того, фон дер Ляйен подчеркнула, что не согласится с бюджетом, в котором на цели защиты климата будет отведено менее 25 процентов всех расходов, поскольку в этом случае не удастся достичь поставленных ЕС экологических целей.

Одновременно глава Еврокомиссии заявила о необходимости в ближайшем времени заключить компромисс. "Если бюджет скоро не будет принят, в следующем году мы не будем в состоянии финансировать новые задачи", - отметила она.

Напомним, что в декабре новый председатель Еврокомиссии представила программу ЕС по защите климата, на которую в ближайшие годы будет выделено в общей сложности 100 млрд евро, а до 2030 года - 1 трлн евро. Европейский проект Green Deal по необходимым усилиям будет сравним с американской программой высадки человека на Луну в 1960-х годах, заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, целью всеобъемлющей программы станет достижение к 2050 году полной климатической нейтральности в странах ЕС, то есть экономической деятельности с нулевыми выбросами парниковых газов. Тем самым Европа надеется затормозить потепление на планете.

В связи с выполнением программы климатической нейтральности ряд стран ЕС (в том числе и Эстония) получат от сообщества крупные дотации для перевода своих экономик на "зеленые" рельсы.

Ожидается, что полученные Эстонией средства будут использованы на постсланцевое возрождение Ида-Вирумаа.