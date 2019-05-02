Бесплатные билеты для молодежи: ЕС профинансирует еще 20 тысяч поездок
Еще 20 тысяч молодых граждан ЕС смогут получить бесплатные билеты на путешествие по Европейскому Союзу. Заявки принимают со 2 по 16 мая.
Еще 20 тысяч молодых граждан ЕС смогут получить бесплатные билеты на путешествие по Европейскому Союзу. Заявки принимают со 2 по 16 мая.
Еврокомиссия предоставит еще 20 тысячам молодых европейцев возможность совершить путешествие по странам ЕС. Прием заявок начался в четверг, 2 мая, и продлится до 16 мая. 18-летние граждане Евросоюза смогут путешествовать в период с 1 августа 2019 по 31 января 2020 года.
Путешествия финансируются в рамках программы DiscoverEU, запущенной в прошлом году. Воспользовались ею уже около 30 тысяч молодых людей. "Я надеюсь, что когда они (молодые граждане ЕС — Ред.) станут частью DiscoverEU, это вдохновит их на общественную активность… Молодежь — будущее Европы, и очень важно слышать их голоса", — отметил еврокомиссар по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта Тибор Наврачич.
Подать заявку на сайте European Youth Portal могут граждане ЕС, родившиеся в период со 2 июля 2000 года по 1 июля 2001 года. Заявку можно подать на себя лично или на путешествие в группе до пяти человек 18-летнего возраста. Молодые люди с ограниченными возможностями также могут принять участие — им предоставят не только билеты, но также и дополнительную поддержку, например билет для сопровождающего.
Подавая заявку, необходимо пройти небольшой тест из пяти вопросов на знание Евросоюза, выборов в Европарламент, которые пройдут в конце мая, а также других инициатив ЕС для молодежи. Кроме того, соискателю зададут дополнительный вопрос. Какой именно, в Еврокомиссии не уточнили. На основании ответов и будут отбирать победителей. На каждую страну ЕС выделили определенную квоту билетов.
Победители получат бесплатные билеты на путешествие длительностью до 30 дней. Все другие траты, в частности и на проживание, молодые люди должны будут покрывать сами. Преимущественно это будут билеты на поезд, но автобус или паром также возможен. Билеты на самолет будут предоставлять лишь в исключительных случаях. Покупать билеты будет организация, которую определит Еврокомиссия.
В прошлом году на 30 тысяч билетов подали заявки около 180 тысяч молодых граждан ЕС. Почти 60 процентов из них были женского пола. В Германии было около 34 тысяч желающих получить одну из почти четырех тысяч поездок.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.