Бесплатные билеты для молодежи: ЕС профинансирует еще 20 тысяч поездок

Еврокомиссия предоставит еще 20 тысячам молодых европейцев возможность совершить путешествие по странам ЕС. Прием заявок начался в четверг, 2 мая, и продлится до 16 мая. 18-летние граждане Евросоюза смогут путешествовать в период с 1 августа 2019 по 31 января 2020 года.

Путешествия финансируются в рамках программы DiscoverEU, запущенной в прошлом году. Воспользовались ею уже около 30 тысяч молодых людей. "Я надеюсь, что когда они (молодые граждане ЕС — Ред.) станут частью DiscoverEU, это вдохновит их на общественную активность… Молодежь — будущее Европы, и очень важно слышать их голоса", — отметил еврокомиссар по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта Тибор Наврачич.

Подать заявку на сайте European Youth Portal могут граждане ЕС, родившиеся в период со 2 июля 2000 года по 1 июля 2001 года. Заявку можно подать на себя лично или на путешествие в группе до пяти человек 18-летнего возраста. Молодые люди с ограниченными возможностями также могут принять участие — им предоставят не только билеты, но также и дополнительную поддержку, например билет для сопровождающего.