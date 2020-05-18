Берлин и Париж представили план восстановления экономики Евросоюза на 500 млрд евро

Затем эти деньги будут в течение многих лет выплачиваться пострадавшим странам ЕС в виде не требующих возврата траншей. Возместить эти траты планируется в течение 20 лет из бюджета Евросоюза, главным донором которого является Германия.

"Наша цель в том, чтобы Европа вышла из этого кризиса более сильной, единой и солидарной", - заявила Меркель, подчеркнув, что для преодоления последствий пандемии необходимо "единовременное и сверхординарное усилие", к которому Франция и Германия готовы. Для одобрения программы помощи необходимо заручиться согласием всех 27 стран ЕС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) приветствовала решение Франции и Германии как один из трех столпов восстановления экономики ЕС, помимо собственных усилий государств и уже одобренной кредитной программы Евросоюза в 540 миллиардов евро. "Эти программы позволят странам и представителям бизнеса выстоять в кризис и запустить масштабную программу инвестиций, которые необходимы, чтобы вернуть европейскую экономику на рельсы", - заявила она.

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