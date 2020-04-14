Белоруссия ратифицировала соглашение с ЕС об упрощении визового режима

Одновременно ратифицировано соглашение с ЕС о реадмиссии лиц, пребывающих на территории сторон без разрешения.

Обе палаты белорусского парламента ратифицировали соглашения с Брюсселем 2 апреля, они были подписаны 8 января, а процесс подготовки занял пять лет.

Соглашение об упрощении визового режима предусматривает снижение стоимости шенгенской визы для белорусов до 35 евро и установление максимального срока принятия решения о выдаче визы - 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может быть увеличен до 30 дней). Также увеличивается перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях.

Срок пребывания иностранцев на территории Беларуси будет увеличен в два раза: с 90 дней в году до 180.

Документы еще должен утвердить Европарламент и ратифицировать Совет ЕС.

Соглашения начнут применяться в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами внутренних процедур, отмечает издание "Белорусские новости". Ранее представительство ЕС в Беларуси сообщило, что соглашения могут вступить в силу в июне нынешнего года.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.