Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима

Белоруссия и Европейский союз подписали соглашение об упрощении визового режима и о сотрудничестве сторон в области реадмиссии, сообщается на сайте белорусского МИД.
Так, согласно документу, визовый сбор для белорусов, собирающихся посетить ЕС, составит €35, а также снизится время рассмотрения заявок на получение визы.
Некоторые категории путешественников смогут получать многократные визы с более длительным сроком действия при меньшем количестве предоставляемых для подтверждения цели поездки документов.
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