Врач: экспресс-тесты на коронавирус часто дают ложные результаты
Врач лаборатории SYNLAB Ирина Утенко в интервью программе "Кофе+" рассказала о новой методике тестирования, которая дает результат в течение 45 минут.
Врач лаборатории SYNLAB Ирина Утенко в интервью программе "Кофе+" рассказала о новой методике тестирования, которая дает результат в течение 45 минут.
"В каждом уголке мира производители пытаются вывести тесты на рынок, - говорит специалист. - Китай в этом смысле впереди планеты всей. Я говорю об экспресс-тестах. В чем проблема этих тестов - они могут быть не совсем достоверные. Они могут давать как ложно-положительные, так и ложно-отрицательные реакции. И в первом, и во втором случае будут приняты меры, которые неадекватны. Они имеют погрешность, и это надо учитывать. Если человек сделал себе экспресс-тест, то желательно его потом повторить в лаборатории.
Полностью интервью - в видео ETV+.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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