ВИДЕО | Обзор подвального бизнеса в Ласнамяэ: пестрые острова жизни в серых "спальниках"(1)
Мы живем в век пластика, прямых платежных поручений и интернет-магазинов. Но люди хотят общаться, смотреть друг другу в глаза и знать, что их понимают. Передача "Зеркало" на ETV+ уверена в том, что именно человечность и есть тот секрет, который помогает процветать малому подвальному бизнесу в Ласнамяэ.
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