ВИДЕО | Обзор подвального бизнеса в Ласнамяэ: пестрые острова жизни в серых "спальниках"

Редакция решила посетить некоторые из них прежде, чем время и нашествие гипермаркетов заставят отступить эти пестрые острова жизни, расположенные в центре серых "спальников".

Подвальная мастерская сапожника, мастерская по изготовлению надгробных памятников в подвале на улице Паэ и подвальный бар — в видеосюжете!