22.01.2020, 09:33

ВИДЕО | Обзор подвального бизнеса в Ласнамяэ: пестрые острова жизни в серых "спальниках"

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Lasnamäe majad
Lasnamäe majadFoto: Martin Dremljuga

Мы живем в век пластика, прямых платежных поручений и интернет-магазинов. Но люди хотят общаться, смотреть друг другу в глаза и знать, что их понимают. Передача "Зеркало" на ETV+ уверена в том, что именно человечность и есть тот секрет, который помогает процветать малому подвальному бизнесу в Ласнамяэ.

Редакция решила посетить некоторые из них прежде, чем время и нашествие гипермаркетов заставят отступить эти пестрые острова жизни, расположенные в центре серых "спальников".

Подвальная мастерская сапожника, мастерская по изготовлению надгробных памятников в подвале на улице Паэ и подвальный бар — в видеосюжете!

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