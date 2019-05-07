07.05.2019, 21:55

ВИДЕО ETV+ | "Зеркало": исчезновение шпиля в Кадриорге, трудности выгула собак и лучшие сюжеты сезона


rus.delfi.ee
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Lihula linn ja uus politseinik
Foto on illustratiivne.Foto: Ilmar Saabas

В новом выпуске передачи “Зеркало” на ETV+:

Пилите, Шура, пилите. Куда делся шпиль с дома в Кадриорге? Рубрика "Экстренный контроль!" Трудности выгула собак в центре города. И на десерт — попурри сюжетов второго сезона.

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