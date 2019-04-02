02.04.2019, 21:55
ВИДЕО ETV+ | "Зеркало": исчезновение пешеходного перехода и цена предвыборных обещаний
В новом выпуске передачи “Зеркало” на ETV+:
В новом выпуске передачи “Зеркало” на ETV+:
- Нездоровые забеги в Силламяэ: кто и почему лишил жителей пешеходного перехода?
- Цена предвыборных обещаний. Сдержит ли Раймонд Кальюлайд слово, данное жителям Пыхья-Таллинна?
- Все это время мы ели ананас… правильно! "Зеркало" проверило сенсационный интернет-ролик.
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