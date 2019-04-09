09.04.2019, 21:50
ВИДЕО ETV+ | "Зеркало": фермер забивает коров на глазах детей! Законно ли это?(1)
В новом выпуске передачи “Зеркало” на ETV+:
В новом выпуске передачи “Зеркало” на ETV+:
- Фермер забивает коров на глазах детей! Законно ли это?
- Справедливость восстановлена — надувной холл, закрывающий вид из новостройки, демонтировали вовремя.
- Паровозик чух-чух-чух! Уникальное хобби Владимира из Таллинна.
Смотрите видео:
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