09.04.2019, 21:50

ВИДЕО ETV+ | "Зеркало": фермер забивает коров на глазах детей! Законно ли это?

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rus.delfi.ee
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Lehmad
LehmadFoto: Ilmar Saabas

В новом выпуске передачи “Зеркало” на ETV+:

- Фермер забивает коров на глазах детей! Законно ли это?

- Справедливость восстановлена — надувной холл, закрывающий вид из новостройки, демонтировали вовремя.

- Паровозик чух-чух-чух! Уникальное хобби Владимира из Таллинна.

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