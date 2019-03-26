26.03.2019, 21:50

ВИДЕО ETV+ | "Зеркало": что не дает спать нарвитянке Валентине?


rus.delfi.ee
EST
Narva Ida-Virumaa pealinnaks
Foto: Sven Arbet

В новом выпуске передачи “Зеркало” на ETV+:

- Гудит, шумит, вибрирует: что не дает спать нарвитянке Валентине?

- Когда размер имеет значение: "Зеркало" проинспектировало парковки торговых центров.

- Деликатес или подделка: история одной подозрительной баночки икры.

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