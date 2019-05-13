13.05.2019, 21:50

ВИДЕО ETV+ | "Пудра-Show": умеем ли мы любить? Все о любви в этом выпуске


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Käed, süda, sõbrapäev, abielu, abielusõrmus
Foto on illustratiivne.Foto: Maaleht arhiiv

В этом выпуске передачи "Пудра-Show" на ETV+:

Жизнь без любви лишена смысла. Любовь застилает глаза и помогает свернуть горы. Необратимые последствия деструктивной любви. Умеем ли мы любить? Всё о любви в этом выпуске "Пудра-Show".

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