09.04.2019, 11:15

ВИДЕО ETV+ | "Пудра-Show": Шокирующая эстетика шрамирования. Бодимодификации и публичные профессии. В гостях тату-мастер Димон Татурин


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ВИДЕО ETV+ | "Пудра-Show": Шокирующая эстетика шрамирования. Бодимодификации и публичные профессии. В гостях тату-мастер Димон Татурин
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В этом выпуске передачи "Пудра-Show" на ETV+:

Свобода самовыражения. Популярность татуировок среди молодёжи. Шокирующая эстетика шрамирования. Бодимодификации и публичные профессии. В гостях "Пудра-Show" известный эстонский тату-мастер Димон Татурин.

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