09.04.2019, 11:15
ВИДЕО ETV+ | "Пудра-Show": Шокирующая эстетика шрамирования. Бодимодификации и публичные профессии. В гостях тату-мастер Димон Татурин
В этом выпуске передачи "Пудра-Show" на ETV+:
В этом выпуске передачи "Пудра-Show" на ETV+:
Свобода самовыражения. Популярность татуировок среди молодёжи. Шокирующая эстетика шрамирования. Бодимодификации и публичные профессии. В гостях "Пудра-Show" известный эстонский тату-мастер Димон Татурин.
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