ВИДЕО ETV+ | "Пудра-Show": почему нам приходится сталкиваться с фразой "незаменимых нет"? В гостях Вячеслав Манучаров

Заменимы все, кроме родных и близких. Почему нам в жизни приходится сталкиваться с фразой "незаменимых нет"? В чем заключается природа нашей уникальности? Как прожить с одним и тем же мужем долгую и счастливую жизнь? В гостях "Пудра-Show" российский актёр театра и кино Вячеслав Манучаров.

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