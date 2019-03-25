25.03.2019, 21:45

ВИДЕО ETV+ | "Пудра-Show": Отношения, которые отравляют жизнь. Как выбраться из токсичных отношений?

 (1)
rus.delfi.ee
EST
ВИДЕО ETV+ | "Пудра-Show": Отношения, которые отравляют жизнь. Как выбраться из токсичных отношений?
Фото: ETV+

В этом выпуске передачи "Пудра-Show" на ETV+:

Отношения, которые отравляют жизнь. Как выбраться из токсичных отношений? Манипуляция со стороны партнёра. Можем ли мы неосознанно отравлять жизнь другого человека? В гостях "Пудра-Show" психолог Никита Григорьев.

Смотрите видео:

Читайте также: