25.03.2019, 21:45
ВИДЕО ETV+ | "Пудра-Show": Отношения, которые отравляют жизнь. Как выбраться из токсичных отношений?(1)
В этом выпуске передачи "Пудра-Show" на ETV+:
В этом выпуске передачи "Пудра-Show" на ETV+:
Отношения, которые отравляют жизнь. Как выбраться из токсичных отношений? Манипуляция со стороны партнёра. Можем ли мы неосознанно отравлять жизнь другого человека? В гостях "Пудра-Show" психолог Никита Григорьев.
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